Polícia Militar resgata empresário sequestrado em comunidade de Piracicaba

Um empresário de 45 anos, que era mantido em cativeiro, foi resgatado na tarde desta sexta-feira (30) por policiais militares do 10° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Comunidade Portelinha, em Piracicaba.

De acordo com a PM, os criminosos renderam o empresário no interior da comunidade e exigiram da esposa dele R$ 10 mil em dinheiro, além de joias e outros bens, para libertá-lo.

Imóvel utilizado como cativeiro Foto: Polícia Militar/Divulgação – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Ao receberem as informações sobre o sequestro, as equipes do Comando Força Patrulha, Comando Grupo Patrulha, Força Tática e 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) iniciaram o patrulhamento em busca de informações e do possível local do cativeiro.

Durante as buscas, uma jovem de 14 anos, que participava da ação criminosa, marcou um local de encontro com a esposa do refém, para receber o pagamento do resgate. Naquele momento, os policiais realizaram a apreensão da adolescente e conseguiram libertar a vitima ilesa.

A Polícia Civil vai continuar a investigação na tentativa de identificar os outros sequestradores envolvidos na ação criminosa.