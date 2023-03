Polícia Militar negocia convênios com prefeituras para fiscalização de trânsito

A PM (Polícia Militar) está negociando com as prefeituras da região para a assinatura de convênios relacionados ao Sistema Detecta, de trânsito urbano e de atividade delegada. A reunião entre representantes da SSP (Secretaria de Segurança Pública), comandantes de batalhões, prefeitos e demais autoridades ocorreu na terça-feira, no CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), em Piracicaba.

O comandante do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Sumaré, tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, informou que, entre as cidades atendidas pelo batalhão, Sumaré e Nova Odessa já possuem convênio com o governo estadual, por conta do Sistema Detecta, enquanto Hortolândia tem parceria relativa ao sistema de trânsito.

“As ações auxiliam as instituições de segurança na fiscalização municipal, bem como na prevenção de delitos”, disse o comandante.

Já Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que são atendidas pelo 19º BPM/I de Americana, ainda não firmaram convênios. O tenente-coronel Adriano Daniel, que comanda o batalhão, afirmou que as tratativas para a assinatura já estão sendo realizadas há algum tempo.

“A iniciativa que está sendo intensificada em todo Estado estimula os prefeitos nos convênios com a PM. Na atividade delegada, por exemplo, o município pode incorporar o policial militar que está de folga em ações na cidade. Não terá as responsabilidades trabalhistas, ou sociais, pois todas estarão incorporadas pelo Estado”, relatou.

Segundo ele, no convênio com o Sistema Detecta, a administração municipal colabora com as instalações dos postes e cabeamento. Já o Estado contribui com a utilização do banco de dados das câmeras de OCR, que também permitem a leitura de placas.

“A partir desse sistema em operação, a partir da identificação de um carro roubado que foi encontrado pelo equipamento, o policial que estará na viatura mais próxima será avisado. Dessa forma, torna-se uma ferramenta importante no combate à criminalidade”, destacou Daniel.