Polícia Militar da região ganha 14 carros para patrulhas

A PM (Polícia Militar) da RPT (Região do Polo Têxtil) vai contar com 14 novas viaturas para atuar no patrulhamento e atendimento de ocorrências. Os veículos Chevrolet Spin serão zero quilômetro e devem reforçar o policiamento comunitário na região.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

No total, 47 novos veículos serão distribuídos aos Batalhões de Piracicaba, Americana, São João da Boa Vista, Limeira, Rio Claro e Sumaré. Parte dessas viaturas – 22 carros – já foi recebida nesta quarta-feira pelo CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), com sede em Piracicaba.

A reportagem do LIBERAL levantou junto ao setor de comunicação do CPI-9 que serão disponibilizadas três viaturas para Americana, três para Hortolândia, uma para Nova Odessa, duas para Santa Bárbara d’Oeste e cinco para Sumaré.

Subcomandante do 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), major Rogério Nascimento Takiuchi explicou que as viaturas que virão para Americana e Santa Bárbara d’Oeste serão destinadas ao programa de Policiamento Comunitário, que propõe uma aproximação entre as forças policiais e a população.

“Com isso objetivamos que os cidadãos dos bairros atendidos pelos Policiais Comunitários, além de terem 40 horas semanais de policiamento, reconheçam seu policial pelo nome e, também, pelo modelo e prefixo que passarão a ser estas viaturas”, afirmou o major.

TECNOLOGIA

Todas as viaturas contam com o TMD (Terminal Móvel de Dados), tecnologia que já é usada na região para o registro da ocorrência no local dos fatos e para o controle da localização. Isso permite, por exemplo, saber com precisão onde os carros estão na necessidade de envio de reforços e no controle da rota percorrida pelos militares.

Comandante de Policiamento do Interior 9, o Coronel de Polícia Militar Érico Hammerschmidt Junior disse que os carros serão destinados ao policiamento ostensivo e preventivo, para melhor atender as demandas de ocorrências e oferecer ao cidadão um serviço de maior qualidade. Segundo a PM, o valor investido nas novas viaturas deve ser divulgado pelo governo estadual na entrega dos carros.