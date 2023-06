Polícia Militar abre concurso para contratação de 2,7 mil soldados

Vagas do cargo de soldado de 2ª classe tem remuneração básica inicial de R$ 4.852,21

O edital de concurso público para a contratação de 2.700 vagas para soldado de 2ª classe da Polícia Militar foi publicado pelo Governo de São Paulo na última segunda-feira (19).

A remuneração básica inicial para o cargo passou a ser de R$ 4.852,21 (incluindo salário-base, Regime Especial de Trabalho Policial e valor de insalubridade), após o reajuste aprovado pela Alesp e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As inscrições vão de 26 de junho a 27 de julho e devem ser feitas pelo site da Vunesp, responsável pela organização do concurso.

Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos – exceto para quem já pertence aos quadros da PM – e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro, enquanto os homens precisam de ao menos 1,60 m.

Outros concursos

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou na semana passada 1.179 soldados de 2ª classe, do edital 1/2022, que em breve serão empossados e poderão dar início ao curso de formação.

Há outro concurso em andamento para mais 2,7 mil vagas, com previsão de conclusão em dezembro deste ano. Além destas, mas 2,7 mil vagas já foram autorizadas e têm previsão de serem publicadas em edital no final do 2º semestre deste ano.