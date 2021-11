Polícia investiga caso de personal trainer encontrado morto em Nova Odessa

Corpo de Rodolfo Pestana foi localizado em uma área rural com um cadarço no pescoço e marcas de agressão no rosto

Corpo de Rodolfo estava caído ao chão com um cadarço em seu pescoço e sinais de agressão no rosto - Foto: Facebook / Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de um personal trainer, em Nova Odessa. O corpo da vítima, um professor de Educação Física, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15) em uma área rural próxima à entrada para o bairro de chácaras Sítio Pau Pintado.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e suspeitos.



O corpo de Rodolfo Pestana de 30 anos, que trabalhava em uma academia localizada no Jardim Paulista, em Americana, estava caído ao chão com um cadarço em seu pescoço e sinais de agressão no rosto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, um ciclista passava pela Estrada Olindo Biondo, em Nova Odessa, perto da divisa com Sumaré, por volta de 6h40, quando viu o cadáver e acionou a PM (Polícia Militar).

O pintor Luciano Andrade, 35, mora e trabalha na região e foi, após o ciclista, um dos primeiros a encontrar o corpo. Ele conta que, conforme conversas entre grupo de moradores e pessoas que fazem trilhas pelo local, festas aconteciam nas chácaras dos arredores na noite anterior.

A suspeita é de que Rodolfo tenha sido levado já morto até o local. “Pelo tamanho da vítima, a impressão é que ele foi agredido por duas ou três pessoas”, relata.

O LIBERAL encontrou uma câmera de segurança da associação dos moradores do Sítio Pau Pintado, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Entretanto,, segundo a entidade, nada foi captado.

A perícia esteve presente no local do crime e aponta asfixia como provável causa da morte, segundo consta no Boletim de Ocorrência. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo delegado Reynaldo Peres, de Nova Odessa.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.



Ao LIBERAL, a polícia informou que, por ainda ser um caso muito recente, não há hipóteses ou linhas de investigação para descobrir o motivo e o autor do homicídio.

O corpo de Rodolfo foi enterrado nesta terça-feira (16), no Cemitério do Parque Gramado, em Americana. Familiares e amigos disseram que o personal trainer tinha uma boa relação com todos.