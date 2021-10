Polícia identifica suspeitos de assaltos contra motoristas de aplicativo em Americana e Santa Bárbara

09 out 2021 às 16:23 • Última atualização 09 out 2021 às 16:24

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificaram seis jovens, entre eles um adolescente, suspeitos de assaltos a motoristas de aplicativo em Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre maio e julho deste ano. Os casos, de acordo com o delegado José Donizeti Melo, foram cometidos pelos criminosos de forma isolada, apesar de semelhanças entre as ações.

A identificação resultou na conclusão de cinco casos que estavam sendo investigados pela delegacia especializada. De acordo com Donizeti, três casos ainda precisam ser esclarecidos com a ajuda das vítimas, que poderiam reconhecer os assaltantes por meio de fotos, mas a apuração encontra dificuldade.

Casos em Americana e Santa Bárbara têm relatos de agressões a motoristas vítimas – Foto: Arquivo / O Liberal

“Muitos deles não vêm até a delegacia por medo e, sem os motoristas que foram assaltados, não conseguimos identificar os criminosos e prosseguir com a investigação”, comentou o delegado.

Ainda de acordo com Donizeti, muitos dos assaltos não são registrados pelas vítimas pelo medo de represália. Em agosto deste ano, um motorista de 53 anos foi assaltado, agredido e jogado para fora do carro, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele precisou passar por uma cirurgia de reconstrução da face, por ter o rosto desfigurado pelas agressões sofridas e com a queda ao ser arremessado.

A irmã da vítima relatou à reportagem que após a cirurgia realizada ainda em agosto, o irmão está traumatizado com o que aconteceu. “Ele está desempregado, mas não quer, nunca mais, ser mais motorista de aplicativo”, disse ela. Os dois assaltantes foram presos no mesmo dia em que aconteceu o crime.

Assaltos estão sob a responsabilidade de José Donizeti de Melo, delegado da DIG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um levantamento da Delegacia Seccional de Americana, obtido com exclusividade pelo LIBERAL, mostra que só no mês de julho foram registrados cinco casos de assaltos aos motoristas na cidade, e mais um em outubro. Em Santa Bárbara, houve ao menos um roubo, em agosto.

“Quando começamos a fazer as prisões, os casos vão diminuindo, por isso a importância do registro da ocorrência por parte das vítimas”, comentou Donizeti.

O levantamento explica ainda a semelhança no modus operandi dos crimes. Em quase todos os casos, dois assaltantes embarcam no veículo e, em determinado momento, aplicam um “mata-leão” ou pressionam um objetivo contra as costas do motorista simulando um revólver ou faca.

Os assaltantes, que tem em média entre 17 e 23 anos, levam da vítima dinheiro em espécie, valores entre R$ 150 e R$ 400, documentos, cartões e telefone celular.

O delegado sugere que quando um motorista for acionado para buscar passageiros em locais poucos prováveis, recuse a corrida.

“Às vezes, eles pedem para o motorista ir buscá-los em uma praça, em um local ermo, em horários mais tardes, então essas coisas se tornam um pouco suspeitas”, concluiu.

PRISÕES

Dos seis suspeitos já identificados pela DIG, três deles foram presos entre os meses de maio e julho. Uma dupla que teria cometido os crimes em Santa Bárbara e Americana está foragida.

Na mesma época, um adolescente de 17 anos também chegou a ser detido, mas foi liberado. O menor, no entanto, foi apreendido na noite da última quinta, no Parque Zabani, em Santa Bárbara, por tráfico de drogas e posse de arma. Agora ele vai responder pelos três atos infracionais.