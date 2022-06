Polícia Federal deflagra operação contra contrabando de cigarros

Hoje as equipes da PF cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Maringá - Foto: Divulgação - Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, (28), a Operação Smog, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada em contrabando de cigarros. A investigação foi iniciada após a prisão em flagrante de seis pessoas em Hortolândia, em maio, pela Polícia Militar.

Os suspeitos foram apresentados na Polícia Federal de Campinas, com grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, onde permaneceram presos. As informações colhidas sobre veículos e as pessoas envolvidas levou à identificação de outros suspeitos, inclusive de empresas em Maringá, no Paraná. Elas são ligadas à distribuição de cigarros ilegais no interior do estado de São Paulo.

Hoje as equipes da PF cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Maringá, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, além do bloqueio judicial de 13 veículos, suspeitos de serem usados pela quadrilha.

Os envolvidos responderão pelos crimes de contrabando e associação criminosa, cujas penas podem chegar a 8 anos de reclusão. A PF informou ao LIBERAL, que ninguém havia sido preso até o final da operação, mas que foram apreendidos celulares, computadores e outras mídias, além de documentos de interesse da investigação.

Nome

O nome da operação faz alusão a junção das palavras fumaça e nevoeiro em inglês smoke e fog. A apreensão faz parte da Operação Controle Brasil, articulada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.