Polícia cumpre mandados na região para esclarecer assassinato de presidente de sindicato

Presidente do sindicato, Nilton Aparecido de Maria, de 57 anos, foi assassinado com um tiro na nuca - Foto: Reprodução

O Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais), da Polícia Civil, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (18), em Sumaré, Hortolândia e Campinas. A operação faz parte das investigações sobre o assassinato do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região, Nilton Aparecido de Maria, morto no dia 26 de janeiro, em Campinas.

De acordo com o delegado Rui Pegolo, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o objetivo dos mandados era localizar a arma de fogo utilizada no crime. “Também temos como objetivo encontrar demais elementos para que a gente possa finalizar as investigações”, comentou. Rui disse que a arma do crime ainda não foi localizada.

O delegado adiantou que a Polícia Civil já identificou quatro suspeitos e alguns deles, de acordo com informações prestadas por ele ao LIBERAL, foram convidados a comparecer na delegacia e aceitaram o convite. “Eles foram ouvidos e negaram qualquer participação no crime. Não há mandados de prisão expedido para ninguém até o presente momento”, finalizou.

A Polícia Civil está reunindo elementos e em breve pretende finalizar as investigações com a chegada dos laudos e perícias. O caso prossegue em sigilo, para não prejudicar as investigações, segundo a polícia.

O caso

O presidente do sindicato, Nilton Aparecido de Maria, de 57 anos, foi assassinado com um tiro na nuca, na manhã do dia 26 de janeiro, enquanto saía de casa com a esposa, no Núcleo Residencial Gênesis, em Campinas. O casal foi abordado quando um homem saiu de um carro vermelho e anunciou um assalto. O suposto assaltante pediu que a esposa de Nilton entrasse em casa. Instantes depois, disparou um tiro que atingiu a nuca da vítima. Nenhum pertence foi levado na ação.