Polícia Civil vê atuação da mesma quadrilha em três roubos contra residências na região

A Polícia Civil apura a atuação de um mesmo grupo criminoso que teria roubado no mínimo três casas em menos de uma semana, em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O que chamou a atenção da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) é que, em todos os casos, o modo de atuação era semelhante. Três criminosos invadiam as residências e depois fugiam em um veículo Fiat Mobi branco. No entanto, um dos suspeitos com “indícios de autoria” nas ações criminosas está sendo investigado.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, que coordena as investigações, antecipou que, após receberem as informações sobre os roubos, os policiais iniciaram a apuração. “Estamos monitorando os casos e medidas cautelares serão adotadas”, diz Petrocelli.

Segundo ele, os policiais estão correndo contra o tempo para agilizar as investigações, mas ele não pode dar outros detalhes sobre o andamento do caso, para não comprometer os trabalhos.

O roubo mais recente ocorreu na noite do último sábado, no bairro Dodson, em Santa Bárbara d’Oeste. Os assaltantes amarraram pai e dois filhos durante a ação. O trio levou um relógio e um celular da família. Eles usaram o veículo da vítima, um Kia Sorento, na fuga. A Polícia Militar encontrou o automóvel abandonado em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a madrugada da segunda-feira da semana passada, dia 12, os criminosos renderam em uma casa a dona do imóvel, duas funcionárias da empresa dela e uma babá, na Praia Azul, em Americana.

Segundo as vítimas, os ladrões afirmavam que sabiam da presença de dinheiro e de uma arma de pressão no imóvel e queriam os itens. Os bandidos trancaram as vítimas no escritório e ordenaram que só saíssem de lá após dez minutos. O grupo carregou o carro de umas das vítimas, um Chevrolet Tracker, e fugiu. Eles levaram joias, videogame, celulares, a arma de pressão e ainda R$ 3.050 em dinheiro.

Na tarde do mesmo dia, um homem, sua esposa, o sogro e as duas filhas, de quatro e seis anos, foram rendidos também por três criminosos, na residência da família, no bairro Werner Plaas, em Americana. As vítimas foram trancadas no banheiro.

O trio levou quatro celulares, dois televisores, uma impressora, cinco alianças, duas parafusadeiras, duas furadeiras e uma empilhadeira elétrica, fugindo com o carro do sogro do dono do imóvel, um Audi A4, e o Mobi usado na chegada à casa.

O veículo da vítima foi localizado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na terça-feira, no condomínio Vida Nova 1, na região da Praia Azul.