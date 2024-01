Polícia Civil registra três casos de estupro contra menor em Americana e Sumaré

A Polícia Civil registrou, entre este sábado (6) e a manhã deste domingo, ao menos três boletins de ocorrência de estupro contra menores de idade na RPT (Região do Polo Têxtil). Houve dois casos em Sumaré e um em Americana. Ninguém foi preso até o momento.

Delegacia de Americana – Foto: Arquivo/Liberal

Em Americana, um menino de 5 anos disse para a avó que vinha sofrendo abusos sexuais de seu padastro. A prática inclui sexo oral, masturbação e beijo de língua, conforme o relato da criança.

A avó, então, levou o garoto para o HM (Hospital Municipal) Waldemar Tebaldi, onde a assistente social relatou a situação para a Gama (Guarda Municipal de Americana) neste sábado. O padastro e a mãe da criança não foram localizados. A Polícia Civil solicitou exames junto ao IML (Instituto Médico Legal).

Polícia realiza busca e apreensão em Sumaré

Em Sumaré, um dos casos resultou em busca e apreensão. Tudo começou quando a mãe pediu o celular da filha, de 13 anos, para saber com quem ela vinha conversando ultimamente. A mulher viu que havia um contato bloqueado. Ao desbloqueá-lo, descobriu que o número pertence a um homem, de 47 anos, que mora na mesma rua da avó da vítima, no bairro Jardim Paulistano.

Questionada pela mãe sobre o assunto, a filha contou que o homem trabalha como motorista por aplicativo e a levou para um curso. No trajeto, ele passava a mão na perna dela, conforme relato da adolescente. O suspeito também teria oferecido presentes e dinheiro à menina para que ela saísse com ele.

A garota disse à mãe que, em 15 de outubro do ano passado, houve conjunção carnal entre os dois. Também contou que, em outras três oportunidades, a pedido do suspeito, ela tirou a roupa para ele passar a mão em seu corpo.

A Polícia Civil investiga o caso e já cumpriu mandato de busca e apreensão na casa do acusado, onde apreendeu três aparelhos de celular, um tablet e um computador. A ação ocorreu neste sábado.

Acusado de beijar menina é agredido por populares

Também em Sumaré, um homem de 45 anos foi acusado de beijar uma menina de 10 anos na boca. Após a garota relatar a situação para a mãe, ele chegou a ser agredido por populares, que se dispersaram depois da chegada da PM (Polícia Militar).

O suspeito alegou que, na verdade, beijou a mão e o rosto da criança. Ele sofreu ferimentos no corpo e no rosto e precisou passar por atendimento médico. O caso aconteceu no Parque Yolanda, na madrugada deste domingo, e será investigado por delegacia especializado, devido à ausência de testemunhas.