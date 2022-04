Polícia Civil faz operação contra furto e roubo de veículos na região de Americana

Segundo o LIBERAL apurou, são mais de 40 mandados de busca e apreensão que deverão ser cumpridos pelos agentes - Foto: Edson Lopes Jr. / A2AD

Policias civis estão nas ruas em Americana e região, desde o início da manhã desta quarta-feira (30), em uma operação contra o furto e o roubo de veículos. Segundo o LIBERAL apurou, são mais de 40 mandados de busca e apreensão que deverão ser cumpridos pelos agentes.

A ação, que é a segunda fase da operação Expresso de Latas, conta com policiais da Delegacia Seccional de Americana e de outras unidades da região, bem como o apoio do Deinter-9. Em 2016, a primeira fase investigou cerca de 50 pessoas envolvidas com os crimes envolvendo veículos.

A operação ocorre em meio a um aumento nas ocorrências de furto e roubo de veículos em algumas das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) divulgados na semana passada mostram que, nos últimos meses, os furtos de veículo voltaram aos patamares pré-pandemia em Americana.

Em janeiro e fevereiro deste ano a cidade registrou, respectivamente, 105 e 104 ocorrências. No mesmo período de 2021, foram 69 e 63.

O furto de veículo é um delito visto como problema histórico de Americana há anos. A cidade tem uma das maiores taxas do crime do Estado quando se compara a quantidade de furtos e a população local.

Além de Americana, Santa Bárbara d’Oeste também viu os registros aumentarem. Foram 48 e 46 furtos em janeiro e fevereiro deste ano ante 36 e 22 em 2021.

Crime mais preocupante, já que envolve ameaças às vítimas, o roubo de veículo cresceu em Sumaré. Nos dois primeiros meses de 2021, foram registrados 19 e 14 casos. Neste ano, 39 e 31.

Em Americana e Santa Bárbara, os índices de assaltos em que o alvo são os veículos costumam ser baixos, abaixo de dois dígitos por mês.

Até a publicação desta reportagem, a operação realizada pela Polícia Civil continuava em andamento. O desfechou da ação deve ser divulgado pela corporação durante a tarde.