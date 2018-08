Polícia Civil e Ministério Público realizam nova ação contra crime organizado

A Polícia Civil e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) cumpriram nesta terça-feira mandados de prisão e busca e apreensão na Operação Nexus, que investiga a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas regiões de Piracicaba, Limeira, Rio Claro e Americana.

As investigações começaram com a apreensão de documentos considerados “cadastros de batismo” de integrantes da facção criminosa. A partir desses cadastros, diligências complementares foram realizadas para identificação e também confirmação do envolvimento criminoso dos “batizados”.

O Ministério Público já apresentou 17 ações penais, distribuídas em diversas comarcas. Foram denunciados 108 investigados como integrantes do PCC, sendo que muitos já se encontravam presos em razão da prática de outros crimes. Atendendo a representações da Polícia Civil e do próprio MP, o Judiciário decretou 86 prisões preventivas e autorizou o cumprimento de buscas e apreensões em 24 endereços ligados aos acusados no caso.

Nesta terça, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva. Dentre os acusados que estavam em liberdade, nove foram presos. Aqueles que não foram localizados passam a ser considerados foragidos da Justiça, podendo ser presos a qualquer momento.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram localizados e apreendidos diversos aparelhos celulares, chips, anotações relacionadas à facção criminosa, bem como, com alguns dos investigados na operação, drogas e objetos em quantidade e características indicativas da prática do crime de tráfico de drogas. Nesses casos específicos, os envolvidos foram também presos em flagrante delito.

Em nota, o Ministério Público afirmou que os trabalhos prosseguem tanto para localização e prisão dos acusados foragidos, quanto na fase judicial “em que as provas produzidas nos inquéritos policiais serão confirmadas em Juízo para obtenção das condenações”, completa o documento divulgado nesta terça-feira.