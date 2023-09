Agentes foram a endereços de Sumaré e Campinas - Foto: Divulgação

Policiais civis da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) cumpriram na manhã desta terça-feira (5), em Sumaré e Campinas, mandados de prisão e busca e apreensão. O objetivo é desarticular grupos criminosos, especializados em roubos de carga.

Dois foram presos temporariamente durante ação policial, entretanto, a Polícia Civil não informou em qual município as prisões foram efetuadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ação semelhante foi realizada no mês passado, em operação conjunta da Polícia Federal, Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Naquela ocasião, duas pessoas também foram presas.

De acordo com a Polícia Civil, nesta terça-feira, os agentes foram a endereços de Sumaré e Campinas e cumpriram quatro mandados de busca domiciliar e dois mandados de prisão temporária nos endereços. Não foram detalhadas, porém, as ações em cada município.

Durante as buscas, foram encontradas notas fiscais relacionadas a cargas roubadas, o que, de acordo com os investigadores, reforça a ligação dos suspeitos com atividades criminosas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Esta operação representa um passo significativo na luta contra o roubo de cargas, um crime que tem afetado gravemente o setor de logística e comércio na região”, traz trecho da nota da DIG.

A investigação continua com o objetivo de identificar mais envolvidos no esquema de roubos de cargas na região.