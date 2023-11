Polícia Civil apreende 3,6 toneladas de maconha, que seriam distribuídas na região

A Polícia Civil de Campinas apreendeu nesta quinta-feira (2) 3,6 toneladas de maconha em uma oficina mecânica, na mesma cidade. O estabelecimento, que fica na Rua Alcides Modesto de Camargo, no Parque Santa Bárbara, era utilizado como depósito e ponto de distribuição do entorpecente.

Oito pessoas foram presas nesta ação e seis veículos também foram apreendidos. As drogas seriam comercializadas na região.

Ao todo, 3,6 toneladas de maconha foram apreendidas nesta quinta-feira – Foto: Polícia Civil / Divulgação

As prisões foram possíveis após trabalho investigativo, que teve início em junho deste ano, quando um homem foi preso em Hortolândia, com 50 quilos de maconha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informou o delegado José Carlos Fernandes da Silva, após essa prisão, que foi feita pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Campinas, tiveram início as investigações que culminaram com a prisão de mais oito pessoas nesta quinta-feira.

Os detidos na operação em Campinas têm 25, 26, 28, 31, 37, 38, 42 e 51 anos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na oficina, os policiais civis conseguiram abordar os indivíduos, sendo que um deles era o dono da oficina mecânica e os outros sete eram funcionários de traficantes, que iam até este estabelecimento pegar os entorpecentes, que depois seriam vendidos em Campinas, Hortolândia, Sumaré, Monte Mor, Indaiatuba, Paulínia e outras mais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os seis carros utilizados pelos suspeitos também foram apreendidos, assim como as 3,6 toneladas de maconha, que estavam distribuídas em 4.160 tijolos.

De acordo com a Polícia Civil, essas drogas são provenientes do exterior. As investigações continuam com o objetivo de encontrar outros envolvidos, assim como os proprietários dos entorpecentes.