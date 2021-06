PMs atendem três casos de violência doméstica em uma noite na região

Casos foram registrados na Praia Azul e no Parque da Liberdade, em Americana, e no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara

Policiais militares do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do interior) atenderam três casos de violência contra mulheres na noite deste sábado (19) e madrugada de domingo (20), sendo dois casos em Americana e um em Santa Bárbara d’Oeste. Dos três agressores, dois permaneceram presos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, o primeiro caso foi por volta das 20h30 de sábado, em uma casa na Rua Vicente De Carvalho, na Praia Azul. Chegando no local, a equipe policial se deparou com uma mulher sentada na calçada ao lado da casa, ferida no braço esquerdo e com escoriações leves no rosto. Um garfo e uma faca, utilizados nas agressões, foram encontrados na calçada. E dentro da residência estava o indiciado, um homem de 27 anos.

A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e liberada após os devidos cuidados. As partes foram levadas a Delegacia de Americana e, após os trâmites legais, o agressor permaneceu preso pelo crime de violência doméstica.

O segundo caso foi na Rua Serra Estrela do Norte, no Parque da Liberdade, por volta das 22h25. Segundo consta no registro policial, a equipe foi informada pela vítima de que seu ex companheiro teria invadido a residência descontrolado, com uma faca e uma tesoura, trancando-se no banheiro com sua filha e ameaçando suicídio.

Houve uma negociação com os policiais até que o homem de 28 anos soltou a criança e permaneceu no banheiro. Depois de um tempo, ele saiu do banheiro e se negou a soltar a faca, momento em que foi atingido com disparo de arma de Incapacitação Neuromuscular, contido e algemado.

Neste segundo caso, o indivíduo foi socorrido pela unidade de resgate até o Hospital Municipal. Logo após as informações foram apresentadas na Delegacia de Americana, onde os envolvidos foram ouvidos e liberados.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o flagrante de violência doméstica aconteceu por volta das 1h50 da madrugada deste domingo (20), no Jardim São Francisco. Uma equipe da PM foi acionada e constatou que a vítima, em uma casa na Rua Tupis, tinha lesões no rosto e nos olhos após ter sido agredida pelo seu amásio.

O autor das agressões, um homem de 45 anos, disse à polícia que apenas se defendeu. A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro Afonso Ramos para atendimento médico e, depois, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial do município, onde a autoridade judiciária determinou a prisão em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.