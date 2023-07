PM Rodoviária apreende R$ 150 mil em vinho importado na Anhanguera

O motorista de um táxi foi surpreendido pela Polícia Militar Rodoviária com o porta-malas com R$ 150 mil em vinho importado, no km 90 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, no início da tarde desta segunda-feira (24). Como o condutor não comprovou a origem das bebidas, foi preso em flagrante sob acusação de descaminho.

Condutor não conseguiu comprovar a origem das bebidas e acabou preso – Foto: PMR_Divulgação

De acordo com os policiais, durante o patrulhamento de rotina eles perceberam que a suspensão traseira do carro estava visivelmente pesada, e decidiram realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, contudo, no porta-malas e nos bancos traseiros e dianteiros foram achadas 448 garrafas de vinho importado.

Questionado, o motorista apresentou versões desconexas e não apresentou documento fiscal que comprovasse a licitude da carga. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Campinas, onde prestou depoimento e permaneceu detido.