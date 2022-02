PM realiza operação para combater furto e roubo de veículos na região

A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (15), uma operação preventiva com o objetivo de combater furto e roubo de veículos em Americana e Santa Bárbara, além de outras três cidades que fazem parte do grupo do 19º batalhão da PM. A ação teve apoio do helicóptero Águia da corporação e o 10º Baep (Batalhão de Operações Especiais).

Helicóptero Água foi usado durante operação – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Durante a ação, foram abordadas 89 pessoas e 13 veículos nos dois municípios, além de Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Ninguém foi preso.

O tenente coronel comandante do 19º batalhão, Adriano Daniel, explicou à reportagem que o trabalho preventivo é realizado após mapeamento dos locais de maior incidência desses crimes, levantamento de informação das quadrilhas que cometem furtos e veículos e, também, com um trabalho de inteligência junto à Polícia Civil.



“Essa operação foi totalmente positiva. O impacto que causa com nossa presença é um fato inibidor para a prática do crime”, disse.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), só em Americana, os números dos crimes caíram 17,8% em 2021, se comparado com 2019. No ano passado, a cidade registrou 929 casos de furto e roubo de veículos. Dois anos antes, foram 1.131 casos.

Para o coronel, a redução é o resultado das operações que têm sido realizadas pelo órgão. “Com certeza [referendo-se às operações] , nós estamos focados, e isso já faz alguns meses, nesses índices criminais”, disse Daniel.

A ação também visa conscientizar a população quanto aos cuidados preventivos e segurança dos veículos.