PM prende traficante procurado desde 2011 em condomínio de Santa Bárbara

A (PM) Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (13) um traficante de drogas de 51 anos procurado desde 2011 pela Justiça. Integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), ele foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão. Ele foi encontrado no Condomínio Manacá, localizado no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da PM, com ele foram encontradas nove munições de calibres diversos, escondidas dentro de um tênis. A averiguação no local ocorreu por volta das 16h30 após a corporação ter recebido uma denúncia anônima informando que um homem estaria com drogas e armas no local.

O indivíduo recebeu a equipe da polícia em seu apartamento e se apresentou como Ademir Cardoso. Contudo, ele alegou que não possuía um documento de identidade. Durante a conversa, ele caiu em contradição e informou outro sobrenome. Ele acabou sendo identificado como Adair Guimarães e foi constatado que ele era foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Na geladeira do imóvel foram encontradas duas porções de pó branco, que após análise constatou-se que não tratava-se de droga.

O delegado Luís Carlos Gazarini, da Dise (Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes), explicou que ele foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana e será encaminhado a uma unidade prisional para cumprimento da sentença.