PM morre após reagir a assalto; criminosos também morreram em confronto

Daniel Andrade Silva, de 37 anos, voltava do trabalho quando foi abordado por dois assaltantes; ele reagiu, baleou os dois, mas também foi atingido e morreu

Daniel Andrade Silva chegou a ser socorrido ao Hospital Mario Gatti, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

O policial militar ambiental de 37 anos, Daniel Andrade Silva, foi morto nesta segunda-feira (12), após reagir a um assalto e trocar tiros com os ladrões em Monte Mor. Os dois criminosos de 36 e 29 anos também morreram no confronto.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 0h30, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo com duas vítimas fatais, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Monte Mor.

Ao chegarem no local, eles foram informados que o cabo da polícia militar saiu do trabalho e seguia pela rodovia em sua moto, uma Honda CB 500 quando, na altura do km 3.500, foi abordado por dois assaltantes que também estavam de moto, uma Honda NC 700.

Armado, um dos assaltantes anunciou o roubo e, segundo o registro policial, o militar reagiu, trocou tiros com os criminosos que foram alvejados e morreram no local. Silva também ficou ferido durante o tiroteio, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Segundo a ocorrência, a motocicleta utilizada pelos assaltantes estava sem placa, apresentava sinais de adulteração e foi apreendida. Já o veículo do PM seria devolvido à família.

As armas utilizadas também foram apreendidas e passarão por perícia. Equipes da Polícia Civil também estiveram presentes na ocorrência e o caso foi registrado no plantão policial de Campinas.