PM fecha bar e tabacaria em Americana e Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) fechou dois estabelecimentos, um em Americana e outro em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo (9), por descumprimento as medidas sanitárias. Segundo a corporação, pelo menos 300 pessoas foram flagradas desrespeitando o distanciamento social e sem o uso de máscaras.

Segundo informações do do tenente Tiago Augusto Costa e Silva, da Polícia Militar, por volta de 21h50 os PMs notaram que em uma tabacaria, na Rua Guglielmo Marconi, no Residencial Nardini, em Americana, havia som alto e movimentação de pessoas.

Diante disso, adentraram no estabelecimento e flagraram ao menos 200 pessoas sem máscara, desrespeitando o distanciamento e consumindo bebidas alcóolicas em pé. Além do mais, o estabelecimento funcionava fora do horário permitido.

Ações da PM foram realizadas na noite deste domingo na região – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Em Santa Bárbara d’Oeste, às 22h30, a PM realizou uma abordagem em um bar na Avenida da Amizade e irregularidades foram constatadas. Pelo menos 100 pessoas estavam presentes.

Os dois bares foram fechados e, de acordo com a PM, as medidas administrativas foram tomadas.

“Ressalto para que as pessoas evitem esse tipo de evento, com aglomeração e outras ações que contrariam as orientações estabelecidas pelas autoridades de saúde. O momento é de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e a Polícia Militar está atuante nesse sentido. Nossas equipes estão nas ruas diuturnamente cumprindo o seu papel, ao combater a criminalidade e apoiar as medidas contra a Covid-19, nesse momento vivido pela sociedade”, destaca o tenente.