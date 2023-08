PM estoura refinaria em Monte Mor e apreende mais de R$ 1 milhão em drogas

Segundo a Polícia Militar, a droga apreendida estaria avaliada em R$ 1 milhão - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Policiais Militares estouraram uma refinaria em Monte Mor e apreenderam mais de R$ 1 milhão em drogas na noite desta quinta-feira (10). Três pessoas foram presas. O grupo era responsável por abastecer pontos de tráfico em cidades da região, como Sumaré e Nova Odessa, por exemplo.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Colina em Monte Mor quando viram um homem com uma embalagem plástica nas mãos. Ele, ao ver a viatura, correu e tentou entrar em um imóvel na rua Rua 06.

Ele foi alcançado e os policiais foram verificar a casa para onde o suspeito tentou fugir e lá encontraram um homem e uma mulher embalando entorpecentes. Foram localizados no imóvel diversos tijolos de maconha, microtubos de cocaína e porções de crack, totalizando 30 quilos de drogas. Foram apreendidos também neste local, acessórios para o refino e máquinas seladoras, além de R$ 10.

Ainda segundo a PM, o dono da casa apontou que o depósito do grupo estava localizado em uma outra casa, no Recanto das Orquídeas.

Ao chegarem no endereço, os PMs encontraram 84 tijolos de maconha, 52 tijolos de pasta base de cocaína, 117 quilos de porções de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína, uma prensa hidráulica, além de diversos itens para pesagem, refino e acondicionamento de drogas. Havia também anotações de contabilidade sobre o ato criminoso.

Os três, que já possuem antecedentes criminais, foram levados ao Plantão de Monte Mor, onde todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.