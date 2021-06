PM encontra drogas em filtro de ar de carro e prende dois em Hortolândia

Substâncias estavam em veículo Honda Civic usado para abastecimento de drogas no bairro Jardim Amanda

A PM (Polícia Militar) de Hortolândia encontrou nesta quinta-feira (3) drogas escondidas em um veículo Honda Civic, acondicionadas onde deveria estar o filtro de ar.

O carro era usado para abastecimento do tráfico de entorpecentes no Jardim Amanda. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na ação.

Droga estava escondida onde deveria estar o filtro de ar – Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar informou que recebeu diversas denúncias relacionando um veículo Honda Civic preto ao abastecimento de drogas e recolhimento de dinheiro proveniente da prática criminosa no bairro Jardim Amanda. Ao realizar patrulhamento em local que já sabiam ser um ponto de tráfico, os policiais flagraram um veículo com as mesmas características estacionando.

Uma mulher se aproximou do carro e entregou objetos ao motorista. Ao ver os policiais, ela fugiu. A PM então abordou o motorista do veículo. Espalhados pelos bancos e assoalhos, foram encontrados R$ 1.209 em espécie.

Os militares sentiram um forte cheiro de drogas saindo do ventilador do veículo, que estava ligado. Em buscas pelo carro, desmontaram o porta-luvas e, onde estaria o filtro de ar, foram encontradas diversas drogas. No espaço, havia 38 porções de maconha e 57 microtubos de cocaína.

Neste momento, a mulher que havia fugido reapareceu e foi abordada pela equipe. A suspeita indicou um pátio de supermercado onde havia escondido mais drogas. No local, a PM encontrou mais 28 pedras de crack e quatro frascos de lança perfume.

No total, a ação apreendeu 246 gramas de drogas, além dos frascos de lança perfume. Os dois foram detidos por tráfico de entorpecentes e foram conduzidos ao plantão policial, onde foram presos.

Detido com drogas

A PM de Americana deteve na tarde de quinta-feira um homem por tráfico de drogas. Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) estava em patrulhamento pelo bairro São Manoel quando observou um homem sentado na calçada de uma casa abandonada.

Ao ver os policiais, ele tentou correr para dentro do imóvel, mas foi acompanhado e abordado. Em busca pessoal, a PM encontrou uma pochete com 300 porções de crack, 34 porções de maconha, oito papelotes de cocaína, um celular e dinheiro. Questionado, ele confirmou a venda de drogas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e ele foi preso.