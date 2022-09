PM e guardas municipais dividem segurança nas eleições em Americana e Santa Bárbara

A Polícia Militar e as guardas municipais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste dividem a segurança nas zonas eleitorais dos dois municípios no dia das eleições, marcadas para o próximo domingo (2). Efetivos das três corporações estarão nas escolas e também em ronda pelas ruas das cidades, com o objetivo de fiscalizar e evitar crimes eleitorais.

O tenente-coronel do 19º BMPI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Adriano Daniel, disse durante entrevista à Rádio Clube (AM 580), na tarde desta quinta-feira (29), que a PM ficará responsável pela segurança nas sessões da Zona Eleitoral 158, em Americana, com pelo menos dois policiais em cada ponto de votação, com apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e reforço no patrulhamento das equipes em viaturas.

Tenente-coronel Adriano Daniel falou sobre a atuação da PM nas eleições deste domingo – Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Liberal

Já em Santa Bárbara d’Oeste, os PMs devem ficar na zona oeste do município, também com patrulhamento preventivo nos locais de votação.

“As eleições devem ocorrer na maior tranquilidade e acredito que não devemos ter problemas, mesmo porque a Polícia Militar está preparada, com todo seu efetivo e força total para este evento. O que eu peço para os eleitores é que possam ir à votação com tranquilidade”, comentou tenente-coronel.

A Força Tática da corporação ficará responsável pela escolta das urnas das zonas eleitorais até os pontos de votação e desses locais até as zonas eleitorais, no fim do dia, quando há a contagem dos votos nos dispositivos eletrônicos.

Guarda

Já a Zona Eleitoral 384 de Americana ficará a cargo da Gama (Guarda Municipal de Americana). A autarquia é responsável por garantir a segurança do pleito eleitoral em 35 escolas, além da escolta da chegada das urnas e do retorno ao cartório eleitoral.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a GCM (Guarda Civil Municipal) informou que vai atuar com 20 patrulheiros nas escolas da zona leste, além de oito viaturas com patrulhamento exclusivo nos locais de votação e outras cinco para atendimento das demais ocorrências.