PM deteve 36 sentenciados beneficiados com a ‘saidinha’ de fim de ano após descumprirem regras

A PM (Polícia Militar) deteve, até o momento, 36 sentenciados na região atendida pelo Comando de Policiamento do Interior 9 nos últimos dias. Eles estavam em saída temporária do sistema carcerário, conhecida popularmente como “saidinha” e descumpriram medidas previstas na lei. Com a desobediência praticada, os beneficiados retornaram às unidades prisionais.

Em toda região do CPI-9, foram 37.947 mil presos beneficiados com a saidinha. Já na RPT (Região do Polo Têxtil), cerca de quatro mil presos tiveram o benefício. Os detentos foram agraciados com 12 dias em liberdade, que começou no último dia 23 e se encerrará em 3 de janeiro.

As ações de recolhimento dos sentenciados foram realizadas pelos batalhões do Comando de Policiamento do Interior 9 e o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Segundo os órgãos, entre as principais regras “desobedecidas” pelos sentenciados neste perído estão o afastamento da residência no período noturno, frequência em locais inapropriados e consumo de bebidas alcoólicas.

“Os procedimentos de fiscalização implementadas pela atual Secretaria de Segurança Pública trouxeram grande eficácia no cumprimento das saídas temporárias. Reforço ainda a importância da população em acionar 190 quando tiver informações de crimes e também de possíveis descumprimentos das condições previstas aos sentenciados” – comenta o Capitão PM Tiago Augusto, Chefe do Centro de Operações de Piracicaba.

O CPI-9 é responsável pelo policiamento em 52 dois municípios, sendo as regiões de Piracicaba, Americana, Sumaré, Limeira, São João da Boa Vista e Rio Claro. Cada cidade destas sediando um Batalhão de Policiamento e Batalhão de Ações Especiais (BAEP).

Recolhimento de sentenciados por cidades

Piracicaba: 12

Leme: 8

Hortolândia: 4

Artur Nogueira: 2

Americana: 1

Araras: 2

Limeira: 1

Monte Mor: 1

Pirassununga: 1

Rio das Pedras: 1

Santa Maria da Serra: 1

São João da Boa Vista: 1

São José do Rio Pardo: 1

Total: Os 36 sentenciados desta região voltaram as unidades prisionais após descumprirem medidas judiciais impostas para o recebimento do benefício.