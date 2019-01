PM detém em Nova Odessa suspeito de roubar residências em Americana

Um homem de 26 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) no Residencial das Árvores, em Nova Odessa, suspeito de ter praticado roubos a residência. Ele confessou a participação em dois crimes cometidos em Americana, mas a polícia suspeita que ele possa estar envolvido em outros casos pela quantidade de materiais apreendidos em seu apartamento. O homem foi apresentado à Polícia Civil e preso em flagrante.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os militares identificaram que um veículo Ford Ecosport roubado no sábado e usado em outro crime na manhã desta terça estava no condomínio Ipê Branco, localizado no Residencial das Árvores, em Nova Odessa. Eles se dirigiram até o local e viram uma dupla em atitude suspeita. Os dois homens tentaram fugir em uma moto, e um deles foi detido.

Ele informou aos policiais o apartamento onde mora. No local, os militares apreenderam duas armas – uma submetralhadora e uma pistola – além de diversos itens roubados, como joias, televisões e notebooks. Foram apreendidos também livros e DVDs. A namorada do suspeito estava no apartamento e chegou a ser apresentada à Polícia Civil, mas foi liberada.

Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda estava sendo apresentado ao Plantão Policial.