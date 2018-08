PM deflagra operação contra tráfico de drogas e crime organizado na região

O 48° BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Ferrolho, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, o crime organizado e capturar procurados pela Justiça. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 16de busca e apreensão, que foram expedidos pela Justiça a pedido do Ministério Público.

De acordo com nota oficial do batalhão, foi realizado patrulhamento ostensivo em diversos bairros de Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré.

A Operação Ferrolho contou com apoio de 16 equipes de Força Tática e duas de canil. Até a publicação desta reportagem, o Batalhão ainda não tinha divulgado um balanço do resultado da operação.