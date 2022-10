PM recupera caminhão e carga de combustíveis roubados em Paulínia

Um caminhão carregado com combustível foi roubado em Paulínia e recuperado nesta terça-feira (18) em Santa Bárbara d’Oeste. A carga também foi localizada, mas na cidade de origem do roubo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista saiu de Paulínia por volta das 7h com o caminhão carregado e, após uma hora, a empresa de rastreamento notou que o veículo tinha saído da rota original. Funcionários tentaram falar com o caminhoneiro e como não conseguiram, acionaram a Polícia Militar.

Com a localização passada pela empresa à PM, os militares se dirigiram à Rua Emboabas, no são Francisco II, em Santa Bárbara onde encontraram o caminhão.

Caminhão foi encontrado em Santa Bárbara, no São Francisco II e carga de combustível em Paulínia. – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

No momento em que apresentavam a ocorrência no 3° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, os militares foram informados que a carga também tinha sido encontrada, porém na cidade de Paulínia.

Ainda não há informações de como o roubo teria acontecido, pois o responsável pela empresa de caminhão iria prestar depoimento em outro momento para detalhar os fatos.

Nenhum suspeito pelo roubo foi encontrado e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso segue sendo investigado.