PM prende trio ao descobrir peças de carros roubadas

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (4), três homens, de 26 a 49 anos, após encontrar um desmanche de veículos em um canavial na zona rural do município de Capivari

Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam a informação de dois veículos roubados, que estariam em um canavial.

Durante buscas pelo local, os PMs localizaram os suspeitos numa Kombi, com diversas peças automotivas. Questionado sobre o fato, um dos criminosos confessou envolvimento no desmanche e ainda disse que as peças eram de um Fiat Uno e de um VW Gol, que foram roubados nas cidades de Americana e Sumaré.

Foram recuperados volantes, suspensões, para-choques, pneus, além de três celulares. Foi solicitado perícia aos veículos.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Capivari como furto qualificado. O trio permaneceu à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.