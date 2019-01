PM alerta para evitar furtos em residências

As viagens de férias ou durante os feriados prolongados de final de ano acabam criando o cenário atrativo para furtos em residências. Antes de deixar o imóvel, a recomendação é para que as pessoas adotem cuidados básicos de segurança para evitar surpresas e contratempos na volta. Segundo o major Rogério Nascimento Takiuchi, comandante interino do Batalhão da Polícia Militar de Americana, medidas de precaução são importantes e ajudam a tornar a casa menos vulnerável à ação de bandidos nesta época do ano.

“Para as pessoas que vão viajar damos como dicas de segurança as prevenções primárias”, diz o major. Entre elas estão detalhes básicos de segurança, mas que na correria da viagem podem acabar despercebidos pela família como confirmar se todas as portas – incluindo as internas – e janelas estão fechadas. O contato com os vizinhos para alertá-los sobre a condições de casa vazia também ajuda na prevenção.

Segundo Takiuchi, o ato de trancar as portas internas é outro detalhe que pode fazer a diferença caso o imóvel seja invadido. Segundo ele, a dificuldade em passar de um cômodo para outro pode desestimular o ladrão e fazer com que ele desista da ação.

Mais dicas:

• Não esqueça de conferir se portas e janelas estão trancadas e se possível – se você ainda não tem – instalar principalmente nas portas do fundo um reforço nas fechaduras. Calce os trilhos das janelas para que não possam ser abertas.

• Na área externa (compreendendo garagem, quintal e corredor) não deixe as luzes acesas. Se possível coloque sensor de movimento para acender somente quando alguém passe, que é uma medida simples e barata.

• Cancele a entrega de jornais e revistas para não dar a entender que a casa está vazia. A correspondência acumulada durante os dias em que estiver fora é um indício de que não há ninguém no imóvel e isso pode então incentivar a ação dos criminosos.

• Fale com os vizinhos. Avise o período em que estará fora e peça a eles que em caso de barulhos estranhos ou qualquer movimentação suspeita no imóvel acionem imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

• Do lado de fora do imóvel se você não tiver algum sistema de segurança externo que possa avisá-lo sobre qualquer coisa suspeita peça também aos vizinhos para acionarem a polícia caso suspeitem de pessoas estranhas rondando o imóvel.