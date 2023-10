Piso da enfermagem é descumprido em três cidades da região

Prefeituras de Sumaré e Nova Odessa não pagam valor mínimo; enfermeiros do Hospital Santa Bárbara também recebem abaixo do piso

Profissionais da área de enfermagem que atuam no Hospital Santa Bárbara e na rede pública de Sumaré reclamam por ainda não terem começado a receber o novo piso salarial nacional da categoria.

O LIBERAL foi contatado por enfermeiros de ambas as cidades revoltados com a situação.

De acordo com o definido pela Portaria Ministerial GM/MS nº 1135, de 16 de agosto de 2023, enfermeiros devem receber, no mínimo, R$ 4.750; técnicos de enfermagem devem ter remuneração equivalente a 70% desse valor, sendo R$ 3.325, e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% disso, o correspondente a R$ 2.375 pela jornada de 44 horas semanais.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), em Nova Odessa, também não foi iniciado o pagamento do novo piso.

No entanto, a administração municipal informou que está tomando todas as medidas administrativas necessárias para se adequar às novas regras.

Em Santa Bárbara d’Oeste, uma assembleia está programada para o próximo dia 9, na qual os profissionais que ainda não receberam o piso vão decidir se entrarão em greve.

Uma enfermeira que trabalha no Hospital Santa Bárbara, por meio de convênio com a prefeitura, afirmou que “não recebemos [o piso] e nem temos previsão de receber, ninguém fala nada. Os funcionários estão revoltados.”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que os profissionais de enfermagem concursados na cidade já recebem o piso de forma proporcional, levando em consideração a jornada de trabalho adotada, que é de 30 horas semanais.

Quanto aos prestadores de serviços conveniados, a prefeitura está realizando estudos e cálculos necessários para efetuar os pagamentos de acordo com os repasses do Ministério da Saúde.

O presidente do Hospital Santa Bárbara, Aparecido Donizete Leite, não respondeu às tentativas de contato.

Na cidade de Sumaré, profissionais da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) também alegam não terem recebido o novo piso.

A reportagem questionou a administração por duas vezes por meio da assessoria, mas não recebeu resposta até o momento.

PROPORCIONAL

Em Americana, a prefeitura informou que já paga proporcionalmente ao valor estabelecido para a carga horária dos profissionais, que é de 30 horas.

No caso dos enfermeiros de Estratégia da Família, que devem ter uma jornada de 40 horas semanais por determinação da União, houve correção proporcional da remuneração.

Por sua vez, Hortolândia declarou que o vencimento básico de ingresso na carreira de enfermeiro no município corresponde ao valor bruto de R$ 7.251,35, o que está acima da atualização do piso nacional de enfermagem.

Em relação aos técnicos de enfermagem, a prefeitura afirmou ter realizado a atualização salarial de acordo com o piso nacional a partir de outubro deste ano, incluindo o pagamento dos retroativos dos últimos cinco meses, que serão pagos até esta sexta-feira, dia 6.

No final de agosto, o Ministério da Saúde informou que foram repassados a estados e municípios, os recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem.

O governo federal alocou R$ 7,3 bilhões, em crédito especial, para as transferências.

“Foram pagas quatro parcelas do auxílio federal para implementação do piso retroativamente a maio. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro”, informou o ministério.