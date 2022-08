Piracicaba tem primeiro caso de varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde de Piracicaba divulgou, nesta segunda-feira (1), que o município tem o primeiro caso da varíola dos macacos. O paciente é um homem de 38 anos, morador da cidade, sem histórico de viagem ao exterior. Ele já foi notificado e tem o tratamento acompanhado pelo Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas). No momento, a cidade tem um caso suspeito para a doença em investigação.

A secretaria reforça que o vírus faz parte da mesma família da varíola e que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. “A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual”, explica o secretário de Saúde do município, Filemon Silvano.

Para se prevenir da varíola dos macacos é necessário tomar alguns cuidados muito importantes, como evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele; evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença; fazer a higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel; não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais; fazer o uso de máscaras, protegendo contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes.

Sintomas

O principal sintoma é o surgimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus; caroço no pescoço, axila e virilhas; febre; dor de cabeça; calafrios; cansaço; e dores musculares.

Tratamento

O período de incubação do vírus é tipicamente de 6 a 16 dias, mas varia de 5 a 21 dias. O período de transmissibilidade ocorre a partir do início dos sintomas até o desaparecimento das crostas.