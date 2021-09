Piracicaba realiza cadastro de voluntários para testes da Butanvac

Interessado em participar do estudo precisa ter mais de 18 anos e não ter sido vacinado e nem contraído o coronavírus

Piracicaba começa, nesta terça-feira (28), a realizar o cadastro de voluntários interessados em participar dos estudos clínicos da vacina Butanvac, contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com universidades americanas, e será produzido integralmente no Brasil.

Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos, não ter sido vacinado e nem contraído a Covid-19. Quem estiver dentro desses pré-requisitos deverá comparecer no CRAB (Centro de Referência em Atenção Básica) no Parque Cecap, nesta terça e quarta-feira (29), das 8h30 às 16h30.

O centro de pesquisa vai disponibilizar uma ajuda de custo por dose, além de transporte para o deslocamento até o local de vacinação. As informações sobre a data da aplicação serão passadas pela administração.

Os ensaios clínicos da vacina serão divididos em duas fases compostas pelas etapas A, B e C. A etapa A conta com voluntários selecionados nas cidades envolvidas do sul de Minas Gerais e Ribeirão Preto. O objetivo é avaliar a segurança e a dose ideal de imunizante. Nela, o grupo controle vai receber a vacina de comparação, a CoronaVac, e não haverá placebo envolvido.

Já as etapas B e C vão avaliar a resposta imune e envolver mais de 5 mil voluntários. Será feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan contra a Covid-19 e outros imunizantes.

Além da eficácia geral da Butanvac, os ensaios vão avaliar seu desempenho diante das novas variantes do vírus.