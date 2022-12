PIB da Região do Polo Têxtil encolheu 6,14% em 2020

Nova Odessa e Sumaré foram as cidades com maior decrescimento no primeiro ano da pandemia

O PIB (Produto Interno Bruto) das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) caiu 6,14% entre os anos de 2019 e 2020. De acordo com levantamento divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o valor, considerando a variação da inflação no período de 6,5%, passou de R$ 54.634 bilhões para R$ 51.278 bilhões. A principal justificativa para queda é a pandemia da Covid-19, que teve início há dois anos.

Na região, Hortolândia é o município com menor decrescimento (0,99%), saindo de R$ 15.655 bilhões para R$ 15.500 bilhões. Na sequência está Santa Bárbara d’Oeste, com queda de 1,49% e valor da economia saindo de R$ 6.496 bilhões para R$ 6.400 bilhões.

Em Americana, o PIB encolheu 4,69%, passando de 12.673 bilhões para R$ 12.078 bilhões. Nova Odessa e Sumaré foram as cidades com maior decrescimento no período. A primeira teve o valor da economia reduzido em 11,05%, enquanto na segunda foi de 13,08%.

Segundo o economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira, a Covid afetou todos os municípios, porém, aqueles que têm uma estrutura positiva e que foi menos impactada com a pandemia, tiveram menor decrescimento. É o caso de Hortolândia, Santa Bárbara e Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A cidade de Americana, por exemplo, está ligada aos investimentos na produção de catalisadores, que geram resíduos de metais preciosos e contribuem expressivamente para o total produzido. “Neste caso, os investimentos no setor, efetuados no pré-pandemia, colaboraram para menor decrescimento do valor”, afirma o economista.

Já Hortolândia tem uma estrutura positiva bastante ligada a componentes eletrônicos, um dos setores que apresentou tendência de crescimento durante a pandemia, por isso, o município foi o que menos teve queda no PIB.

Sumaré, por sua vez, viu o PIB encolher justamente por ter uma estrutura bastante concentrada na produção de produtos de aço. “Os setores da química foram os mais impactados”.

Os números foram divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, dia 16. Embora pareça um indicador antigo, é o mais atual que se tem quando se fala nas riquezas produzidas por um município. O valor, no entanto, não tem impacto nas cidades. É uma medida que serve como parâmetro do que aconteceu num determinado período.