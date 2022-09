PF investiga desvio de R$ 246 mil em saques do auxílio emergencial na região

A PF (Polícia Federal) de Campinas realizou, na manhã desta terça-feira, uma operação com objetivo de investigar o desvio do Auxílio Emergencial de contas bancárias da região. Só nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), cerca de R$ 246 mil em saques foram desviados das contas de clientes.

Segundo a polícia, a organização criminosa invadiu, entre maio e junho de 2020, período em que o benefício começou a ser disponibilizado pelo governo federal para famílias de baixa renda, contas de clientes de diversas agências da Caixa Econômica Federal. O grupo realizou 304 saques, que totalizaram R$ 246,3 mil.

Polícia Federal cumpriu mandados nesta terça-feira – Foto: Polícia Federal / Divulgação

Documentos da PF apontam que a maioria dessas transações aconteceu em Hortolândia, nas agências do Centro, do Jardim Amanda 1 e do Jardim Santa Izabel. Neste município, a polícia contabilizou 190 saques, que chegaram a R$ 161,1 mil.

Em Sumaré, os criminosos levaram das vítimas R$ 78 mil em 102 saques, nas agências da Rua Sete de Setembro, Rua Antônio Pereira de Camargo e de outras duas no Nova Veneza.

Em Nova Odessa foram contabilizados oito saques no valor de R$ 4,8 mil, na unidade do Centro. Em Americana, nas agências da Rua Paschoal Ardito e do Centro, foram registrados três saques que, juntos, somam R$ R$ 1,2 mil. Em Santa Bárbara d’Oeste, a PF contabilizou um saque de R$ 1 mil na agência do Centro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Houve saques no Brasil todo, mas a maior concentração foi na RMC [Região Metropolitana de Campinas]. Esses crimes cibernéticos são a nova fronteira rentável do crime organizado. No entanto, não há qualquer indício que ligue os crimes investigados às facções criminosas”, explicou ao LIBERAL o delegado responsável pela operação, Edson Geraldo de Souza.

Além dos saques, foram detectadas outras operações como pagamento de boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências. A PF não indicou em quais cidades essas outras ações teriam ocorrido.

Batizada de Money Leak – do inglês “vazamento de dinheiro” – a operação ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Ribeirão Pires e em Florianópolis.