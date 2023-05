PF faz operação contra quadrilha de roubo a caminhões na região

Operação foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Gaeco e 48° BPMI - Foto: Polícia Federal - Divulgação

Duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), foram alvos na manhã desta quarta-feira (3), da Operação Insídia, da Polícia Federal, que tem como objetivo prender integrantes de uma associação criminosa, especializada em roubos e furtos de caminhões na região de Campinas.

A ação conta com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo) e 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos em Hortolândia e Sumaré, além de Campinas.

Em Hortolândia, foram cumpridas duas ordens judiciais no Parque Orestes Ongaro, e uma naos bairros Jardim Nova Hortolândia, Jardim Nova América e Jardim Santana. Já em Sumaré, os mandados foram cumpridos nos bairros Jardim Bom Retiro e Parque Bandeirantes, região do Nova Veneza. No município campineiro os policiais cumpriram mandados nos bairros Jardim Tamoio e Jardim Bassoli.

Os investigados serão levados até a Delegacia de Polícia Federal em Campinas e responderão pelos crimes de associação criminosa, roubo, furto, receptação e estelionato, cujas penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em dezembro do ano passado, a partir de informações processadas pelo serviço de Inteligência da Polícia Federal de Campinas. Com as diligências, foi possível obter provas dos crimes de roubo e furto de caminhões; receptação e estelionatos, que estavam acontecendo nas cidades Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Vinhedo, Cosmópolis, Ribeirão Preto, e Extrema, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, com as provas já colhidas e com o material que se espera colher nesta data, além de outras informações contidas nos autos do inquérito policial, espera-se elucidar dezenas de outros crimes relacionados ao grupo criminoso.

Insídia: O nome da operação significa tocaia, emboscada e faz referência ao modo de atuação da associação criminosa, que utilizava arma de fogo e restrição da liberdade da vítima nos casos de roubo.