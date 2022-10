PF cumpre mandados em Sumaré e Valinhos para reprimir crimes de pornografia infantil

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (25), dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Sumaré e Valinhos. O objetivo da ação é reprimir crimes de pornografia infantil.

Os mandados foram expedidos pelas 1ª e 9ª Varas Federais de Campinas e cumpridos na casa dos investigados, suspeitos de disponibilizarem e compartilharem em redes sociais imagens e vídeos com conteúdo de pornografia infantil.

Oito policiais participam da operação, que tem por objetivo interromper as práticas ilegais e apreender celulares e outras mídias para instrução da investigação criminal e detalhamento da ação dos suspeitos. A princípio não há ligação entre os investigados.

Há indícios de que um dos investigados seja suspeito de, não só disseminar arquivos, mas também de produzir imagens com conteúdo de pornografia infantil, podendo, portanto, responder ainda por estupro de vulnerável.

Em caso de condenação, os investigados podem responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que chegam a 10 anos de reclusão e multa. Se comprovado o crime de produção e estupro de vulnerável, as penas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.

As investigações estão abrangidas pela Operação Hora da Infância VII e terão continuidade com a análise do material apreendido, nesta data, por exame pericial, inclusive para identificação de vítimas.