PF cumpre mandado na região contra esquema clandestino no mercado de vinhos

Investigação teve início a partir da apreensão de uma carga de vinhos oriundos da Argentina que entraram no País pelo Rio Grande do Sul

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Houdini para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de descaminho de vinhos de origem argentina. Na região, foram expedidos mandados de busca e apreensão em Hortolândia (um) e Piracicaba (três), e dois mandados de prisão em Piracicaba.

A ação nos dois municípios é parte do trabalho de mais de 100 policiais federais, que executam oito mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia.

Também são executadas ordens judiciais para o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias. A operação conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Polícia Militar da Bahia.

Mais de 100 agentes foram destacados para cumprimento dos mandados nesta quarta-feira – Foto: Polícia Federal / Divulgação

A investigação teve início em 2022, a partir da apreensão de uma carga de vinhos oriundos da Argentina, no município gaúcho de Horizontina, que entraram no Brasil sem a devida documentação legal.

Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Federal mapeou os principais integrantes da organização criminosa e identificou que, de dezembro de 2020 a abril de 2022, o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões.

A carga ilegal ingressava no Brasil pela fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, em embarcações que utilizavam portos clandestinos na margem brasileira do Rio Uruguai para descarregar a mercadoria. Posteriormente, o vinho era transportado para os estados de São Paulo e Bahia para ser comercializado. Durante as investigações, foram realizadas oito apreensões vinculadas à organização criminosa, que totalizaram mais de 17 mil garrafas de vinho.

Nome da operação

Harry Houdini foi um dos mais famosos escapologistas da história, devido às suas habilidades de escapar de algemas, correntes, celas e prisões. Da mesma forma, os membros da organização criminosa buscavam escapar das ações fiscalizatórias das autoridades policiais para promover a entrada ilegal de milhares de garrafas de vinhos argentinos.

Mandados de Busca e Apreensão expedidos por município:

Doutor Maurício Cardoso/RS: 4

Três Passos/RS: 1

Três de Maio/RS: 1

Horizontina/RS: 1

Cachoeirinha/RS: 1

São Paulo/SP: 4

Piracicaba/SP: 3

Hortolândia/SP: 1

Cruz das Almas/BA: 1

Feira de Santana/BA: 5

Santo Antônio de Jesus/BA: 2

Paulo Afonso/BA: 1

Camaçari/BA: 2

Lauro de Freitas/BA: 1

Mandados de Prisão expedidos:

São Paulo/SP: 2

Piracicaba/SP: 2

Feira de Santana/BA: 1

Santo Antônio de Jesus/BA: 2

Camaçari/BA: 1