PF apreende 5 ton de maconha que seriam distribuídas na região de Campinas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em atuação conjunta da PF (Polícia Federal) de Piracicaba apreenderam, nesta quinta-feira (17), um comboio com três caminhões transportando aproximadamente 5,65 toneladas de maconha. As drogas foram localizadas em Analândia e segundo a polícia, seriam distribuídas na região de Campinas.

A carga de maconha estava oculta sob galões vazios de água – Foto: Polícia Federal / Divulgação

De acordo com a PF, os policiais rodoviários realizaram a abordagem de uma carreta no km 80 da Rodovia SP-368, na altura de Analândia, assim como das outras duas que a acompanhavam.

Foi localizada na primeira carreta uma grande quantidade de maconha em embalagens ocultas sob galões vazios de água. Duas armas de fogo sem numeração também foram encontradas.

As outras duas carretas também continham em seu compartimento de carga o mesmo entorpecente, totalizando 5,6 toneladas de maconha.

Apreensão foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal – Foto: Polícia Federal / Divulgação

Diante da situação, os motoristas foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, bem como a carga e os caminhões. Eles receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Se condenados, poderão responder por penas que variam de 5 a 15 anos de prisão.

De acordo com a PF, durante interrogatórios, os motoristas confessaram que a carga com o entorpecente foi recebida no Mato Grosso do Sul e seria entregue na região de Campinas.