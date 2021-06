Pesquisas de eficácia de duas vacinas recrutam voluntários na região

Uma das vacinas é do Medicago R&D Inc e da GlaxoSmithKline; a outra é a indiana Covaxin

Pesquisas que vão estudar a eficácia de duas vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) estão recrutando voluntários na região. No total, estão sendo procurados cerca de 2,2 mil voluntários para os dois estudos, realizados de maneira independente entre si e com diferentes imunizantes.

Uma das vacinas foi elaborada pelos laboratórios Medicago R&D Inc (Canadá) e GlaxoSmithKline (Reino Unido). O estudo está sendo conduzido pelo laboratório Azidus, localizado em Valinhos. As doses já estão sendo aplicadas, com intervalo de 21 dias entre elas. Faltam ser recrutadas cerca de 1,5 mil pessoas.

A outra vacina testada é a indiana Covaxin, da farmacêutica Bharat Biotech. Na região, o estudo está sendo realizado pelo Ipecc (Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas). A previsão é começar a aplicar as vacinas na primeira quinzena de julho, com prazo de um mês entre doses. O instituto calcula que serão necessários de 700 a mil voluntários.

Diante do calendário estadual de imunização de São Paulo, que prevê todos os adultos vacinados até 15 de setembro, os institutos responsáveis admitem que podem ocorrer dificuldades para encontrar voluntários.

Contudo, em ambos os casos está garantido que, caso chegue a data para imunização do voluntário na campanha, é possível revelar se ele já recebeu algum imunizante (dispensando assim a necessidade de nova imunização) ou o placebo.

A vantagem de participar dos estudos é ter 50% de chance de receber com rapidez a dose, atrativo principalmente para os mais jovens. Caso receba placebo, o voluntário terá assegurado o direito à imunização. Os voluntários também serão acompanhados durante um ano.

“Está tendo o impacto do Programa Nacional de Imunização. Pode ser que as pessoas entrem no estudo e depois não queiram continuar, esse é o grande desafio. Mas, infelizmente, não estou tão confiante que a vacina vai chegar (no cronograma previsto). Torço para 100% da população imunizada, mas o ritmo não está com essa celeridade toda, vemos que pessoas abaixo dos 40 anos não serão vacinadas logo”, disse o diretor clínico do Ipecc, José Francisco Kerr Saraiva.

Para participar de ambos os estudos é preciso ter mais de 18 anos, não ter se contaminado com Covid-19, não ter se vacinado contra o vírus e nem ter recebido outra imunização, como a da gripe, recentemente. Para se candidatar, é preciso preencher um formulário, disponível no site do Ipecc e do Laboratório Azidus.

“O estudo tem importância cientifica porque a gente precisa de mais vacinas. A vacinação não é única, vamos ter que vacinar todo ano. Então quanto mais vacinas desenvolvidas e demonstrada a qualidade, melhor para a população”, disse a diretora técnica do Centro de Pesquisas do Laboratório Azidus, Luciana Ferrara.