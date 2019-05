Pesquisa coloca Santa Bárbara e Americana entre as mais seguras

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A edição 2018 do Ranking IECV (Índice de Exposição a Crimes Violentos), elaborado pelo instituto Sou da Paz, colocou duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) entre as 10 mais seguras do estado. A pesquisa, que analisou estatísticas criminais de 139 municípios com mais de 50 mil habitantes, apontou Santa Bárbara d’Oeste (6º lugar) e Americana (9º) como locais de menor exposição a esses delitos.

O ranking leva em consideração ocorrências de homicídio e latrocínio (roubo seguido de morte – que representam 50% da “nota” – roubos (gerais e de veículos) e estupros, que contam 25% cada um. Os dados utilizados na pesquisa são oficiais, divulgados pela SSP (Secretaria estadual de Segurança Pública).

O índice varia de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100 mais a cidade está exposta a crimes violentos. Santa Bárbara recebeu o índice 9 e Americana o 9,7. Vinhedo, com um IECV de 5,9 foi considerada a cidade mais segura de São Paulo.

As demais cidades da RPT tiveram índices mais altos: Hortolândia (22,2), Sumaré (19) e Nova Odessa (15). Na comparação com 2017, o risco de uma pessoa ser alvo de um crime violento caiu 32% em Americana. Em Santa Bárbara, a queda foi de 21%.

Para o Tenente Coronel da Polícia Militar Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes, comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a integração entre as forças de segurança, como as polícias civil e militar e as guardas municipais, gera a redução na criminalidade.

“Quando se tem essa junção de esforços, a criminalidade tende a procurar outras localidades”, analisa. O comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marcos Guilherme, disse que ações de inteligência resultam em prevenção a atos criminosos e prisão de autores.

“A Guarda Municipal de Americana elabora mapas e relatórios gráficos, que orientam as operações e ações integradas. Com estes recursos, a corporação pode aprofundar as avaliações e dar respostas mais rápidas e eficazes no combate à criminalidade”, afirmou.