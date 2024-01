Percentual de certidões de nascimento sem pai é o maior desde 2016 na região

Das 9.260 crianças registradas no ano passado, 480 tiveram apenas o nome da mãe na certidão, o que corresponde a 5,18% do total de nascimentos

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) atingiram, em 2023, o maior percentual de certidões de nascimento sem pai desde 2016, quando teve início o levantamento da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), disponibilizado no Portal da Transparência do Registro Civil.

Das 9.260 crianças registradas no ano passado, 480 tiveram apenas o nome da mãe na certidão, o que corresponde a 5,18% do total de nascimentos. Até então, o recorde era de 2019, quando foram 10.248 nascimentos e 487 registros de pais ausentes — o que representa 4,75%.

Sumaré foi o município da região que teve o maior número de casos com 165. Considerando o percentual (6,05%), isso significa dizer que a cada 100 crianças registradas na cidade, pelo menos seis só tinham o nome da mãe na certidão.

Na sequência do levantamento, vem Hortolândia com 5,97% (112 pais ausentes), Santa Bárbara d’Oeste com 5,72% (106 pais ausentes), Nova Odessa com 4,06% (20 pais ausentes) e Americana com 3,33% (77 pais ausentes).

Embora a porcentagem em 2023 também tenha sido a maior de Americana desde 2016, o município na série histórica tem se destacado pela baixa quantidade de casos. Segundo a oficiala do Cartório de Registros Civis da cidade, Fátima Cristina Ranaldo, tal resultado se deve à rigorosidade na identificação do pai.

“Quando vai ao cartório registrar a criança, a mãe pode fazer uma declaração de suposto pai. Ao fazer isso, o pai é intimado a comparecer no cartório para assumir a paternidade. Se ele não quer ou se ele não vai, um processo judicial é aberto. A gente leva isso muito a sério, ao pé da letra mesmo”, explicou.

Porém, de acordo com a Fátima, tem se tornado cada vez mais comum as mães abrirem mão da declaração de suposto pai e assumirem sozinhas os filhos. “Também tem muitos casos nos quais a mãe nem sabe quem é o pai. Ela chega ao cartório e quer declarar três supostos pais. Não tem como, apenas um suposto pai pode ser declarado”, completou.

A advogada e integrante da comissão de Assistência Judiciária da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa, Iracema Leal Veloso Gomez, trabalha com vários processos relacionados à família. Ela atenta para as consequências para a criança ao deixar de colocar o nome do pai na certidão de nascimento.

“A mãe não pode exigir nada desse suposto genitor. Uma coisa que ela não pode exigir, por exemplo, é a pensão alimentícia, que é um direito da criança e não da mãe. Não vai ter direito à herança, à pensão por morte”, destacou.

“É importante colocar, mesmo que o pai não queira. Quando ele não quer e a mãe declara haverá uma investigação de paternidade, será pedido um exame de DNA”, explicou a advogada.

Iracema ainda disse que muitas mães solteiras necessitam de assistência, já que a maioria precisa enfrentar essa situação sozinha, desamparada ou desempregada.

O desgaste para a saúde mental tanto para a mulher quanto para a criança também foi destacado pelo psicólogo Anderson Godoy, ainda que seja necessário analisar caso a caso.

“Uma mãe solo fica responsável por tudo dessa criança. Isso pode gerar para essa mãe uma insegurança, medo, estresse, ansiedade que podem ser passados para a criança. O filho sente esse ambiente inseguro, que se soma ao fato de ele ver que não tem uma família como de outras crianças e às vezes isso gera ansiedade, revolta”, explicou.

“É importante a criança ser blindada desse ambiente, porque tem mães ou a própria família que falam mal do pai frequentemente para essa criança. E aí ela cresce com um bloqueio em relação ao pai”, atentou.

O psicólogo ainda comentou que o processo judicial de reconhecimento do pai é muito desgastante para a mãe, podendo desenvolver doenças como depressão e síndromes. Porém, a conquista da paternidade pode ser benéfica a longo prazo tanto para mulher quanto para a criança, já que não precisarão assumir todas as responsabilidades sozinhos.