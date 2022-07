Pelo menos 1,7 mil pessoas da RPT não retiraram o vale gás

Em Sumaré foram 1.634 de um total de 2.008 contemplados com o benefício; prazo terminou no dia 30 de junho

Pelo menos 1.791 pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) não retiraram o vale gás, o que deveria ser feito até 30 de junho. Em Sumaré foram 1.634 de um total de 2.008 contemplados com o benefício.

A Prefeitura de Sumaré informou que, inicialmente, a previsão era de que os cartões seriam cancelados caso não fossem retirados e desbloqueados dentro do prazo, no entanto, foram recolhidos pelo governo estadual e novos serão impressos e reenviados pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

“Com isso, as pessoas que têm direito ao vale gás não perderão o benefício. Os novos cartões serão entregues em nova data a ser definida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Aqueles que fizeram a retirada e o desbloqueio têm direito aos R$ 110 mensais por três meses. A lista com o nome das pessoas que ainda não receberam o cartão está disponível no portal da Prefeitura de Sumaré”.

Em Americana, de acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na última remessa vieram 276 cartões do vale gás, sendo entregues 127 e devolvidos 149.

Já em Santa Bárbara d’Oeste 227 famílias são assistidas, e a maioria dos cartões foram entregues de porta em porta. Somente alguns foram devolvidos, no caso de mudança de endereço, no entanto, a administração não tem a estimativa das devoluções.

A Promoção Social da Prefeitura de Nova Odessa informou que tem o controle sobre a entrega dos cartões do programa, porque a maioria foi entregue diretamente no endereço residencial dos beneficiários. Dos cartões enviados ao Social, apenas oito não foram localizados. Por sua vez, a Prefeitura de Hortolândia não informou se houve devoluções.

REDUÇÃO ICMS. No último dia 2, o Governo do Estado de São Paulo divulgou a redução da base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na comercialização de gás de cozinha.

O valor do imposto incidente no botijão de 13 kg diminui de R$ 13,30 para R$ 9,92. A decisão deve representar uma queda de R$ 3,38 no preço médio por botijão de 13 kg, se toda a redução for repassada pelas distribuidoras na venda ao consumidor final.

O impacto correspondente na receita de ICMS alcançará R$ 853 milhões ao ano. A medida se soma à redução na alíquota do ICMS na gasolina de 25% para 18%, anunciada recentemente.

Também foram reduzidos de 25% para 18%, desde 23 de junho, o ICMS em operações com energia elétrica, em relação à conta residencial que apresente consumo mensal acima de 200 kWh, e de serviços de comunicação.