Pedidos de registro de arma crescem 140% após decreto

As delegacias da PF (Polícia Federal) em Campinas e Piracicaba, que atendem a RPT (Região do Polo Têxtil), receberam 140% mais pedidos de registro de armas de fogo desde a edição do decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que alterou as regras para a posse. Os dados são da Superintendência Regional do órgão em São Paulo.

Entre os dias 15 de janeiro deste ano (data da publicação da norma) e 15 fevereiro, 72 pessoas procuraram as duas unidades para solicitar autorização para adquirir uma arma. No mesmo período ano passado esse número era de 30 pedidos. A Polícia Federal não informa a cidade onde residem os solicitantes.

Na PF de Piracicaba, responsável pelo atendimento a moradores de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, as solicitações passaram de 27 em 2018 para 30 em 2019.

Já na delegacia de Campinas, que responde pelos registros de Sumaré e Hortolândia, o aumento foi maior: Foram três pedidos durante o período pesquisado no ano passado e 42 este ano.

Na prática, o decreto estabeleceu regras para o critério de “efetiva necessidade”, exigida para a liberação da posse desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2003. Ele permite que moradores de zonas rurais, de áreas urbanas em estados com mais de dez homicídios para cada cem mil habitantes, proprietários de estabelecimentos comerciais e industriais e colecionadores/caçadores possuam até quatro armas de fogo.

Cabe à Polícia Federal analisar as alegações e documentações apresentadas pelo interessado e autorizar, ou não, a compra.

AMADORISMO

O delegado aposentado da Polícia Civil e hoje Secretário de Segurança pública de Santa Bárbara, Rômulo Gobbi, classifica como amador, até agora, o debate em torno das novas regras sobre a posse de armas no País. “Nós temos no Brasil milhares de pessoas com armas legais. É em cima desse potencial que deveria ter sido elaborada uma pesquisa para verificar quantos desses detentores de armas se envolveram em ocorrências graves com a própria arma. Não se tem esse número e eu lamento que a União não tenha se precavido para fundamentar melhor a nova iniciativa”, afirma.

Ainda segundo Gobbi, não é possível sequer mensurar o impacto do aumento no número de pedidos de registros de arma na região simplesmente porque elas ainda não estão em circulação. “Um processo de registro leva entre dois e seis meses, podendo até passar disso. Então essas solicitações feitas desde o decreto não foram nem analisadas ainda. Estar armas não chegaram às mãos de quem pediu”, concluiu.