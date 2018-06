Pedágios são reajustados e chegam a R$ 8,10 na região

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) divulgou a tabela com os novos valores dos pedágios no Estado de São Paulo. As praças da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa, e Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré, terão um reajuste de R$ 0,30, passando dos atuais R$ 7,80 para R$ 8,10. Os novos valores passam a valer a partir do próximo domingo (1). A tabela com os demais preços dos pedágios do Estado pode ser consultado no site da Artesp.

Os reajustes foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta terça-feira (26). Os valores são alterados anualmente todo o dia 1° de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas. O índice de aumento foi de 2,85% e levou em consideração o IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado entre junho do ano passado e maio desse ano. No ano passado, houve o menor reajuste dos 11 anos anteriores – o valor nas praças da RPT (Região do Polo Têxtil) havia aumentado R$ 0,10. Foto: Arquivo / O Liberal

Por conta de arredondamentos, os preços não serão reajustados em quatro praças de pedágio – nos trechos Leste e Oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021) e nas praças de bloqueio de Diadema e Eldorado da Rodovia dos Imigrantes (SP 160).

Outras duas rodovias ficarão de fora dos aumentos. A Entrevias e a ViaPaulista, concessões que tiveram início no ano passado, o reajuste será aplicado nas datas de aniversário de um ano dos contratos.

O dinheiro arrecadado com as tarifas dos pedágios desde o início das concessões, em 1998, já possibilitou uma arrecadação de R$ 100 bilhões, revertidos em manutenção e operação dos 8,4 mil quilômetros de rodovias paulistas.

Além disso, R$ 4,7 bilhões foram repassados para prefeituras paulistas a título do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), imposto municipal que incide sobre a tarifa de pedágio.