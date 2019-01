Pedágios rendem R$ 20,7 milhões de ISSQN

Os cofres das prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) receberam, ao longo de 2018, R$ 20.709.107,60 referentes ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) dos pedágios das rodovias que cortam as cidades. O valor representa um acréscimo de 0,30% em relação ao que foi recebido no ano anterior. As informações foram divulgadas pela Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) nesta quarta-feira.

Foto: Arquivo / O Liberal

A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam cada um dos 59 municípios que têm direito ao recurso.

Como não se trata de uma “receita carimbada”, que deve ser aplicada em determinadas áreas do município conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar a verba recebida em qualquer área. Por esse motivo, o recurso é um importante incremento nos cofres públicos das prefeituras.

O ISSQN começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados R$ 222 milhões para as prefeituras da RPT. A cidade que mais recebe os repasses do tributo na região é Sumaré – no ano passado, foram R$ 7,8 milhões. Santa Bárbara d’Oeste aparece na sequência, com R$ 5,2 milhões recebidos. Americana teve um incremento dos cofres públicos no valor de R$ 3,5 milhões. Hortolândia e Nova Odessa receberam, respectivamente, R$ 2,5 milhões e R$ 1,3 milhão.

O valor repassado aos municípios viu diminuir o ritmo de crescimento pelo segundo ano consecutivo e, além disso, teve um incremento bem abaixo dos anos anteriores. Em 2017, por exemplo, o volume havia aumentado 7% em relação ao ano anterior. Já em 2016, esse incremento havia sido de 8%.

A ritmo de crescimento dos repasses vai na mesma tendência do aumento das tarifas de pedágio. Em junho de 2017, por exemplo, entrou em vigor o menor aumento no pedágio nos últimos 11 anos, de apenas R$ 0,10. Os valores com esse reajuste perduraram até junho do ano seguinte, quando houve um reajuste de R$ 0,30. Para efeito de comparação, em junho de 2016 o reajuste havia sido o dobro – R$ 0,60.