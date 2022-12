Pedágios da Anhanguera e Bandeirantes terão reajuste a partir de sexta-feira

Medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta e aumenta cobrança em Nova Odessa e Sumaré

Praça de pedágio da Anhanguera, em Nova Odessa - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

As tarifas de pedágio nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que cortam municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), ficarão mais caras a partir da próxima sexta-feira (16).

O reajuste foi publicado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) no Diário Oficial do Estado nesta quarta (14). Veja abaixo o valor atual e o valor a partir de sexta:

Rodovia Anhanguera, km 118, em Nova Odessa (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 9,30

Valor a partir de sexta: R$ 10,40

Rodovia dos Bandeirantes, km 115, em Sumaré (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 9,30

Valor a partir de sexta: R$ 10,40

Segundo a publicação oficial, o reajuste será de R$ 11,73%, calculado com base na evolução da inflação (IPCA) entre junho de 2021 e maio deste ano.

Em junho, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), então candidato ao governo do Estado, havia determinado a suspensão do reajuste dos pedágios em 2022, que geralmente ocorrem em julho. E a Artesp chegou a informar que não haveria mudanças neste ano.

Em agosto, no entanto, o governo paulista já havia assinado um acordo com as concessionários das rodovias para um reajuste em 2022.

Segundo a Artesp, o reajuste é previsto nos contratos de concessão e havia sido adiado em junho devido à conjuntura econômica na época, que envolvia a alta da inflação e, especialmente, dos preços dos combustíveis.

A alta atinge outras praças de pedágio bastante utilizadas por moradores de Americana e região, como em Limeira e no trajeto para São Paulo. Veja os valores:

Rodovia Anhanguera, km 152, em Limeira (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 7,00

Valor a partir de sexta: R$ 7,80

Rodovia Anhanguera, km 81 e 82, em Valinhos (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,50

Valor a partir de sexta: R$ 11,70

Rodovia Anhanguera, km 26, Perus (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta: R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes, km 159, em Limeira (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 7,80

Valor a partir de sexta: R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes, km 77, em Itupeva (ambos os sentidos)

Valor atual: R$ 10,50

Valor a partir de sexta: R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes, km 39, em Campo Limpo (sentido interior – capital)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta: R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes, km 36, Caieiras (sentido capital – interior)

Valor atual: R$ 10,60

Valor a partir de sexta: R$ 11,80

De maneira geral, o reajuste de 11,73% atinge as rodovias sob responsabilidade da Autoban, Rota das Bandeiras, ViaOeste, Cart, ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias, Ecopistas, Rodoanel Oeste e Rodoanel trechos Sul e Leste. Já a alta de 10,72% atinge as rodovias da Tebe, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas.