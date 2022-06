Passageiros reclamam de lotação na linha 644, entre Americana e Sumaré

Os passageiros da linha 644 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de SP), entre Americana e Sumaré, têm enfrentado lotação e problemas no veículo. Transtornos como confusões, acusações de roubo e acidentes foram relatados ao LIBERAL.

A auxiliar de contabilidade Sandra Maria Martinelli, 57, usa a linha diariamente e aponta que os horários considerados de pico, às 6h e 17h40, são os mais lotados.

“Na semana passada foi terrível, fiquei com dó do motorista que não tem nada a ver com a situação. Ele quase foi agredido, pois havia passageiros no ônibus que não queriam que ele parasse para pegar mais ninguém”, disse.

Segundo ela, desde que começou a usar o transporte há dois anos, enfrenta o problema de lotação, mas a situação piorou depois do retorno pós-isolamento da Covid-19.

EMTU informou que não registrou problemas com a linha, mas que vai intensificar fiscalização – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Sandra está isolada porque testou positivo para o coronavírus, e acredita que tenha se contaminado no transporte. “Muitas pessoas entram sem usar máscara”.

A auxiliar ainda relatou que os passageiros já foram acusados de roubo por uma senhora e seu filho.

Um jovem aprendiz de 18 anos, que preferiu não ser identificado, estava presente na ocasião. “A lotação era tanta que se roubasse algo ninguém ia ver quem foi”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ele, acidentes também aconteceram dentro do transporte. Um homem teria tentado “se espremer” em um canto do ônibus, e acabou torcendo o joelho.

O motorista precisou parar, por não poder seguir viagem com um passageiro acidentado, e grávidas e idosas começaram a passar mal dentro do coletivo enquanto esperavam a ambulância chegar. “Nesse dia foi um terror”, relatou.

RESPOSTA. Questionada, a EMTU informou que não registrou reclamações sobre excesso de passageiros na linha. Mesmo assim, a fiscalização será intensificada nos pontos inicial e final, além do monitoramento ao longo do itinerário previsto. Caso sejam observadas irregularidades, o Consórcio Bus+, responsável pela operação, está sujeito às sanções previstas em contrato.

Sobre roubos no transporte, a empresa orientou para que sejam registrados boletins de ocorrência.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.