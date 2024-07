Passageiros da região reclamam de mudanças ‘inesperadas’ nos horários dos ônibus da EMTU

Segundo passageiros, mudanças foram pouco divulgadas; empresa diz que divulgou em seu perfil no X e justificou mudanças com demanda

Usuários dos ônibus intermunicipais sob responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) procuraram o LIBERAL para reclamar sobre alterações nos horários das linhas, implementados a partir desta segunda-feira (1º).

De acordo com passageiros, as mudanças foram pouco divulgadas e aumentaram o tempo de espera nas baldeações entre municípios.

EMTU disse que adaptações foram feitas devido à demanda – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Ao LIBERAL, a empresa afirmou que as adaptações foram feitas devido à demanda e que caso seja constatado um excesso de passageiros, a ponto de causar atrasos, será feita uma nova programação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A servidora pública Valderes Alves de Souza, 49, pega diariamente o ônibus da linha 644, que faz o trajeto de Americana a Sumaré, nos dois sentidos.

Anteriormente, às 7h50, ela pegava o coletivo na Rodoviária de Americana para descer em Sumaré. Porém, nesta segunda, foi surpreendida com o novo itinerário, com saída às 7h40.

“Tem pessoas que vêm de Limeira e quase perderam o ônibus. Dificulta para quem vem de fora, porque antes você tinha um intervalo de 10 minutos. Esse tempo, para quem faz baldeação, faz muita diferença”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Já a auxiliar de escritório Deize Cattaneo, 56, utiliza a linha 644, mas para sair de Sumaré e voltar a Americana. Até o mês passado, ela embarcava no veículo que saía às 17h30 da Rodoviária de Sumaré. Agora, o horário foi “excluído.”

“No início do ano, a EMTU fez a mesma coisa: mudaram e não informaram. Sem o das 17h30, essas pessoas vão pegar o das 17h50. Aí em Americana elas vão ter de esperar ainda mais para pegar outro ônibus, porque os horários não batem”, explicou.

Em busca de explicações, Deize telefonou para a própria empresa, bem como para um consórcio parceiro, responsável por produzir vales. Ela guardou o áudio das ligações. Nele, é informado que as alterações se deram por conta das férias escolares.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O LIBERAL ainda recebeu a mesma reclamação de um passageiro, que não quis se identificar, da linha 654, da Rodoviária de Sumaré para o Shopping Iguatemi, em Campinas.

Resposta

Ao LIBERAL, a EMTU não confirmou que as férias motivaram as alterações e reafirmou que é uma questão de demanda.

Quanto à divulgação, a empresa informou que postou as mudanças em seu perfil no X (antigo Twitter). A conta tem mais de 65 mil seguidores, entretanto, as postagens são geralmente visualizadas por até 500 pessoas. Os novos horários podem ser conferidos no site da EMTU.