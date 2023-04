Páscoa será chuvosa e com tempo nublado na região

Chuva pode ser considerada presença certa ao longo do fim de semana - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O fim de semana com sexta-feira Santa (7) e domingo de Páscoa (9) será marcado por chuvas recorrentes e volumosas, além de tempo nublado nas cidades da RPT (Região do Polo-Têxtil). Esta é a previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, e do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Este, aponta 63% de probabilidade de ocorrer precipitações.

As previsões apontam também para um clima não tão quente durante o feriado, mas com divergências em relação à temperatura máxima. Entre as cinco cidades que fazem parte da região, a mínima prevista pelos centros é de cerca de 18°C. A máxima, no entanto, deve girar em torno de 24°C segundo o Cepagri, mas para o Cptec a expectativa é de que possa alcançar os 30°C.

Apesar disso, a chuva pode ser considerada presença certa ao longo do fim de semana, graças a um fenômeno meteorológico chamado cavado em altitude. Um cavado é uma área de baixa pressão que não tem um centro fechado, como um ciclone, podendo ocorrer em superfície e outros níveis da troposfera. O meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy, explica a relação do fenômeno com a incidência de chuvas que devem acontecer.

“Em níveis médios e altos, esses cavados contribuem para a ocorrência de chuvas de duas formas principais. Uma delas é no sentido de que eles ajudam a região que está sob influência desse cavado a receber mais umidade, é como se ele organizasse um escoamento que trouxesse umidade para a região em níveis mais baixos, onde tem maior disponibilidade de vapor de água e é essencial para a formação de nuvens de chuva”, explica.

“Na outra forma, ele contribui forçando mecanicamente o ar a subir, então, além de ter bastante umidade em níveis baixos, essa umidade vai ser distribuída verticalmente, favorecendo então a formação de nuvens de chuva. Em geral, eles também contribuem com chuvas mais generalizadas, ou pelo menos melhor distribuídas no espaço”, conclui o meteorologista.

Em boletim, o Cepagri informa que, caso a previsão estendida para o fim de semana se confirme, há a possibilidade de transtornos como alagamentos e enxurradas. Por isso, sugere que a população fique atenta em momentos de chuvas volumosas. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco