Parcela de fevereiro do Bolsa Família injeta mais de R$ 25 milhões na região

O pagamento da parcela de fevereiro do programa Bolsa Família vai injetar R$ 25,2 milhões na RPT (Região do Polo Têxtil). O montante será repassado para 41.609 famílias que residem nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

As transferências começaram na última segunda-feira (13) e são feitas de maneira escalonada, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social). O cronograma será interrompido durante o feriado de Carnaval e seguirá até 28 de fevereiro. O valor médio do benefício é de R$ 606,91.

Segundo o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), as famílias não precisam trocar ou atualizar os cartões. Os mesmos cartões do Auxílio Brasil – nome dado ao Bolsa Família no governo de Jair Bolsonaro – seguem válidos para os saques e movimentações.

O governo federal trabalha agora para viabilizar o novo Bolsa Família, que incluirá, dentre outras iniciativas, o pagamento de R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade em cada família. Para isso, o MDS realiza em parceria com estados e municípios, uma atualização do CadÚnico (Cadastro Único) e um trabalho de busca ativa por beneficiários que ainda não estão na lista.

De acordo com o ministério, a intenção é garantir que o CadÚnico espelhe da forma mais precisa o universo de pessoas em situação de vulnerabilidade no país.

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza – com renda mensal, por pessoa, entre R$ 105,01 e R$ 210 – e extrema pobreza – com renda mensal, por pessoa, de no máximo R$ 105. Para ter direito ao benefício, mesmo tendo a faixa de renda adequada, é também preciso estar na base de dados do Cadastro Único.

As famílias, para constarem na base, precisam se cadastrar junto a um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou prefeituras em suas respectivas cidades.

Em Americana, o número de famílias em situação de extrema pobreza cresceu 34%, passando de 4.872, em 2021, para 6.560, no ano passado. O mesmo aconteceu com famílias em situação de pobreza. O número saltou de 1.056 para 1.469, um crescimento de 39%. Os dados foram extraídos do CadÚnico.

Vale Gás – Também neste mês, 16.793 famílias da RPT recebem outros R$ 112 relativos ao Auxílio Gás, o que resultará em um montante de R$ 1,8 milhão. O benefício bimestral considera a média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg do gás de cozinha.